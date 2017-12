Cotonifício Guilherme Giorgi S/A

Em 2006 esta importante em presa da região estará completando 100 anos de existência. Poucas firmas podem orgulhar-se de ostentar tal longevidade, e mais do que isso, de sempre ter mantido em sua trajetória um alto padrão ético de con­duta e uma linha de profissionalismo dignos dos maiores elogios. Nem poderia ser diferente, pois quando se retrocede em sua história nos deparamos com a extraordinária figura de Guilherme Giorgi, seu fundador. Paschoal Boronheid e Fernand Delcroix, dois empresários e idealistas belgas, não poderiam imaginar, ao fundarem a Paschoal Boronheid e Cia., em 10 de março de 1906, do qual se originou a S/A Lanifícios Minerva, que nas mãos de Guilherme Giorgi a empresa chegasse a alcançar tal importância no cenário industrial do País.

Guilherme Giorgi nasceu na cidade de Lucca, Itália, em 3 de abril de 1877. Com cinco anos veio com a família para o Brasil e, ainda jovem, passou a ajudar seu pai, empreiteiro de construções de estradas de ferro. No entanto, seu destino apontava em outra direção: fascinado pela indústria de tecidos, aprofundou-se nos conhecimentos desse ramo. Em 1911, criava uma incipiente tecelagem nos fundos de sua casa, constituída de apenas oito teares. Com seu conhecimento do assunto, excelente tino comercial e denodada persistência fez o pequeno negócio prosperar. Em 1920, fundava na Rua Cesário Alvim, no bairro do Brás, o Cotonifício Guilherme Giorgi, que viria a ser o embrião de um grande e futuro grupo empresarial. Nos primeiros anos da década de 30 é adquirida uma área de 570 mil metros quadrados na região do Carrão, e nela começa a ser construído importante complexo industrial. A magnífica edificação ainda não estava acabada quando, em 2 de julho de 1936, por ocasião de uma viagem que fazia à sua terra natal, Guilherme Giorgi veio prematuramente a falecer. O empresário era casado com d. Maria Milanesi Giorgi, com a qual tivera sete filhos: Rogério, Júlio, Cesar, Alfredo, Amélia, Brasilina e Adélia.

Empresa de padrão familiar, seus filhos conseguiram dar seqüência à extraordinária obra iniciada pelo pai. Em alguns anos, sob a liderança do Cotonifício Guilherme Giorgi, o empreendimento tornava-se um importante conglomerado de empresas, atuantes em diversas áreas: S/A Lanifícios Minerva, Brasil Viscose Ltda., Refinaria Nacional de Sal S/A – Sal Cisne, Fiação e Tecelagem Santo André S/A, Metalgráfica Giorgi S/A, Materiais para Construção Porto Ribeiro Ltda., União Industrial e Mercantil Brasileira S/A, Socinbra Ltda., Cotonifício Giorgi de Minas Gerais e Metalúrgica Aricanduva Ltda.

O Grupo Guilherme Giorgi não só empregou enorme contingente, seu setor têxtil de São Paulo chegou a ter em seus quadros 2.800 funcionários, como ajudou a desenvolver aquela região afastada da Zona Leste construindo uma vila de casas para seus trabalhadores. Na década de 80, o loteamento das casas operárias deu origem ao Jardim Têxtil. Indagado sobre problemas ambientais, o engenheiro Luiz Antonio Di Sessa, gerente-geral, informou que no passado existiram alguns problemas, tais como a fumaça exalada pelas chaminés e a qualidade da água. Estes felizmente foram sanados, o primeiro instalando equipamentos; o segundo, com a estação de tratamento da água.

O conglomerado Guilherme Giorgi, citado acima, anos mais tarde foi rema­nejado. Dele ficou fazendo parte o Coto­nifício Guilherme Giorgi, a Refinaria Nacional de Sal, a Fiação de Algodão Mocó S/A, a Companhia Têxtil Tangará (Nordeste) e a Metalgráfica Giorgi. Atualmente a unidade industrial do Carrão é responsável pela produção de fios especiais e peças de cama e mesa, ficando a cargo da Cia. Têxtil Tangará do Nordeste a produção maciça dos demais produtos. De uns anos para cá o Grupo Guilherme Giorgi vem adotando estratégias de abertura de mercados externos, assim sendo, Argentina, Uruguai e Paraguai e outros já estão recebendo seus produtos.