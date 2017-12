Zona Leste tem o bairro mais seguro de São Paulo

Desde 2011, período no qual o governo de São Paulo passou a divulgar mensalmente as estatísticas de criminalidade por delegacia, o Alto da Mooca, apresenta os índices mais baixos. Segundo os registros de ocorrência no 18º DP, o Alto da Mooca, teve apenas duas mortes de 2011 a 2013.

TRADICIONAL

A Mooca, que é classificada como um bairro de classe média, possui prédios, casas e comércios em muitas das ruas. A região é apontada por policiais como “tradicional” e também com população participativa nos temas de segurança.

Apesar de a situação ser tranquila no bairro que possui cerca de 55 mil habitantes, quando o assunto é a segurança no bairro, a Subprefeitura Mooca salienta que tem trabalhado com proximidade com a Polícia Civil e Militar para garantir melhorias no setor.

Em 2013, o então subprefeito da Mooca, o engenheiro Francisco Carlos Ricardo, opinou que a baixa taxa de homicídios na Mooca estaria ligada ao fato de as pessoas serem arraigadas ao bairro, como se fosse uma cidade do interior, em que as pessoas se preocupam com o local. Na ocasião, o subprefeito citou, por exemplo, a participação dos moradores em reuniões do Conseg e ainda o zelo que eles têm em relação aos vizinhos.

Atualmente, a Mooca não tem nenhuma ocorrência de homicídio e ainda figura como um dos distritos com os menores índices de roubo de São Paulo.

FELICIDADE

O baixo índice de roubos se fundamenta nos relatos de quem vive na região há décadas e jamais foi assaltado. É o caso do taxista Elias Gonçalves Lopes e do engenheiro Wilson Furukawa.

Elias tem 65 anos, e é morador do Alto da Mooca há 35. “Não troco essa tranquilidade por nada. Trabalho no mesmo ponto há 15 anos e nunca me roubaram” orgulha-se. Já Furukawa, de 53 anos, morador da Rua do Oratório, afirma estar seguro durante suas caminhadas no bairro, inclusive à noite. “Aqui o morador não precisa ficar neurótico. O bairro ainda proporciona uma certa tranquilidade”, diz.