Tecelagem Tatuapé (do Grupo S/A Moinho Santista)

Fluía o ano de 1905. No final do mês de setembro, efetuava-se uma Assembléia Geral para a fundação de uma nova empresa: a Sociedade Anônima Moinho Santista. O evento foi prestigiado por vários homens de negócios e presidido pelo senhor Thomas Alberto Alves Saraiva. Pontos importantes foram definidos no estatuto aprovado na ocasião: a composição de um capital de mil contos de réis, a fixação de um prazo de 20 anos (prorrogáveis) para o empreendimento e a eleição e posse da primeira diretoria. Também determinaram-se os objetivos da nova sociedade: a compra e moagem de trigo e de outros cereais, a compra e venda de farinhas e farelos e a fabricação de massas e congêneres.

Entre os participantes, a escolha para presidir a recém-criada sociedade recaiu sobre José Puglisi Carbone, em face de ser o maior acionista, um grande comerciante e possuir inúmeras propriedades.

O Moinho Santista seria o embrião de um complexo industrial alimentício que, em meados da década de 80, somado a outros três (situados em Ponta Grossa, Porto Alegre e Joinville), exibiria uma capacidade de moagem de 600 mil toneladas de grãos por ano. Além dos moinhos, o Grupo possui atualmente fábricas de misturas preparadas, sobremesas e fermentos que o capacitam a colocar no mercado 1.500 toneladas de produtos por mês.